Президент ОКР рассказал, как Москва отпразднует 40-летие Олимпиады-80

«Переходим ко второму вопросу на заседании — празднование 40-летия московской Олимпиады. Хочу подчеркнуть важность эффективного использования полученного опыта и созданной инфраструктуры, даже спустя 40 лет. Планируется организация выставки Олимпийского музея МОК в центре Москвы, на которой гости смогут узнать об истории Олимпийских игр. К изданию запланированы памятные подарочные книги и съёмка документального постановочного фильма об Олимпиаде-80. В числе почётных гостей церемонии будут победители и тренеры Олимпийских Игр, представители МОК, Международной спортивной федерации, национальных Олимпийских комитетов», — рассказал Поздняков.

В свою очередь, почетный президент ОКР Виталий Смирнов добавил, что на торжества пригласят тех спортсменов, которые по политическим причинам не принимали участие в Олимпиаде-80. В их числе будет и нынешний президент Национального олимпийского комитета Японии, который в 1984-м году на Играх в Лос-Анджелесе стал олимпийским чемпионом.

Финальным аккордом торжеств станут проводы российский олимпийской сборной в Токио.

Ранее НСН сообщала, какое решение по участию России в Олимпийских Играх в Токио принял Исполком ОКР.

