Президент ОКР рассказал, как Москва отпразднует 40-летие Олимпиады-80
Станислав Поздняков напомнил НСН, что олимпийский опыт, полученный столицей много лет назад, остаётся ценным и сегодня.
В Москве в 2020 году пройдёт масштабное празднование — 40 лет исполнится с момента памятной для россиян Олимпиады, которую принимала в 1980-м году столица России. О том, как город отпразднует это событие, рассказал президент ОКР Станислав Поздняков, передаёт спецкор НСН с заседания Исполкома организации.
«Переходим ко второму вопросу на заседании — празднование 40-летия московской Олимпиады. Хочу подчеркнуть важность эффективного использования полученного опыта и созданной инфраструктуры, даже спустя 40 лет. Планируется организация выставки Олимпийского музея МОК в центре Москвы, на которой гости смогут узнать об истории Олимпийских игр. К изданию запланированы памятные подарочные книги и съёмка документального постановочного фильма об Олимпиаде-80. В числе почётных гостей церемонии будут победители и тренеры Олимпийских Игр, представители МОК, Международной спортивной федерации, национальных Олимпийских комитетов», — рассказал Поздняков.
В свою очередь, почетный президент ОКР Виталий Смирнов добавил, что на торжества пригласят тех спортсменов, которые по политическим причинам не принимали участие в Олимпиаде-80. В их числе будет и нынешний президент Национального олимпийского комитета Японии, который в 1984-м году на Играх в Лос-Анджелесе стал олимпийским чемпионом.
Финальным аккордом торжеств станут проводы российский олимпийской сборной в Токио.
Ранее НСН сообщала, какое решение по участию России в Олимпийских Играх в Токио принял Исполком ОКР.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- «Гнать драной метлой». Онищенко оценил совет эксперта Минздрава по алкоголю
- Медведев назвал новый размер материнского капитала
- В Луганске едва не подорвали гумконвой из России
- Дадут шанс. В России изменят систему взыскания долгов
- Шансы есть. Объявлено об улучшении состояния Заворотнюк