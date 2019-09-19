Россия приняла приглашение на ОИ-2020

19 сентября11:47

Президент ОКР Станислав Поздняков сообщил НСН, что все члены Исполкома проголосовали за участие единогласно. 

Исполком ОКР единогласно проголосовал на принятие приглашения сборной России на Игры в Токио-2020, сообщает спецкор НСН с заседания Исполкома Олимпийского комитета России. Решение огласил президент ОКР Станислав Поздняков.

Президент ОКР подвёл итоги Европейских игр в Минске

«Мы получили приглашение на Игры в Токио, оно подписано президентом МОК Томасом Бахом 24 июля. Но к компетенции Олимпийского комитета относится принять решение об участии в этих Играх. Поэтому я ставлю вопрос на голосование. Есть другие предложения? Тогда предлагаю проголосовать. Да? Решение принято единогласно», — объявил Поздняков.

Напомним, Олимпийские игры-2020 состоятся в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: tokyo2020.org
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыРоссияОкр