Россия приняла приглашение на ОИ-2020

«Мы получили приглашение на Игры в Токио, оно подписано президентом МОК Томасом Бахом 24 июля. Но к компетенции Олимпийского комитета относится принять решение об участии в этих Играх. Поэтому я ставлю вопрос на голосование. Есть другие предложения? Тогда предлагаю проголосовать. Да? Решение принято единогласно», — объявил Поздняков.

Напомним, Олимпийские игры-2020 состоятся в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

