«С гимном и флагом!»: Журова ожидает допуска России к Олимпийским играм

Светлана Журова заявила НСН, что новый президент МОК может повлиять на международные федерации. 

Российских спортсменов могут вернуть на международные соревнования, в первую очередь Москва ждет расширения квот, затем – возвращение гимна и флага, заявила НСН олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что выступает против запрета странам участвовать в Олимпийских играх из-за военных конфликтов. По ее словам, подход к спортсменам должен быть индивидуальным, но в итоге необходимо найти единое решение для тех, кто представляет регионы конфликтов. Ковентри поделилась, что сама выступала за Зимбабве в период политической нестабильности и санкций, и выразила благодарность за то, что международное сообщество не лишило ее возможности соревноваться. Журова указала на хорошие перспективы для российских спортсменов.

Путин поздравил Ковентри с избранием главой Международного олимпийского комитета
«Ковентри еще в предвыборной кампании говорила в целом про все страны, не уточняла про Россию. Все понимали, что Бах (Томас Бах, экс-глава МОК. - Прим. НСН) в этих моментах был не так нейтрален. Олимпийский комитет должен быть нейтральным. Эта позиция Ковентри сыграла важную роль при ее выборе на должность. Для многих это было ключевым моментом. Болельщики и спортсмены не виноваты», - отметила она.

По ее словам, Россия ожидает постепенного, но полноценного возвращения к международным соревнованиям, включая Олимпийские игры.

«Вопрос теперь к МОК, чтобы он рекомендовал международным федерациям допускать столько, сколько было, когда нас отстранили. Мы квоты завоевываем десятилетиями и удерживаем. У каждой страны есть лимиты, у нас обычно это четыре человека. А сейчас нас допускают по одному, а мы понимаем, что хотелось бы полностью представить свои возможности. Особенно это касается фигурного катания. Мы понимаем, что это надо провести грамотно юридически и регламент соблюсти. Кто хочет дополнительных соперников получить? Но и нас надо понять, мы не можем быть довольны таким количеством участников. Я думаю, что нам могли бы здесь пойти на уступки. Устав мы поправили, этих претензий к нам уже быть не может. Мы понимаем, что сразу с флагом и гимном нас не возьмут, но в дальнейшем точно уже флаг и гимн», - заключила депутат.

Международный союз конькобежцев, ISU, разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в своих соревнованиях. Фигуристы смогут принять участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026, которые пройдут в Италии. Конькобежцев допустили до Кубка мира по шорт-треку и Кубка мира по конькобежному спорту, которые пройдут осенью и зимой 2025 года.

При этом до 28 февраля 2025 года российские федерации могут заявить только по одному спортсмену или паре в каждом виде программы. До командных соревнований спортсменов не допустили, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Руссак
ТЕГИ:СпортГосдумаОлимпиада

Горячие новости

Все новости

партнеры