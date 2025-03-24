«С гимном и флагом!»: Журова ожидает допуска России к Олимпийским играм

Российских спортсменов могут вернуть на международные соревнования, в первую очередь Москва ждет расширения квот, затем – возвращение гимна и флага, заявила НСН олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что выступает против запрета странам участвовать в Олимпийских играх из-за военных конфликтов. По ее словам, подход к спортсменам должен быть индивидуальным, но в итоге необходимо найти единое решение для тех, кто представляет регионы конфликтов. Ковентри поделилась, что сама выступала за Зимбабве в период политической нестабильности и санкций, и выразила благодарность за то, что международное сообщество не лишило ее возможности соревноваться. Журова указала на хорошие перспективы для российских спортсменов.