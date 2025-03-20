Путин поздравил Ковентри с избранием главой Международного олимпийского комитета

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Кирсти Ковентри по случаю ее избрания на пост президента Международного олимпийского комитета. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В сообщении российского лидера подчеркивается, что результаты голосования на сессии МОК свидетельствуют о высоком авторитете Ковентри в международном спортивном сообществе, а также о признании ее личных достижений.

Президентом МОК впервые в истории стала женщина

Путин выразил уверенность в том, что профессиональный опыт и стремление Ковентри к продвижению олимпийских ценностей помогут ей эффективно выполнять обязанности на новом посту.

Представляющая Зимбабве Кирсти Ковентри стала первой женщиной, возглавившей МОК. Выборы прошли на 144-й сессии организации в Греции. Ей 41 год. На пост главы МОК также претендовали британец Себастьян Коу, испанец Хуан Антонио Самаранч‑младший, швед Йохан Элиаш, француз Давид Лапартьян, японец Моринари Ватанабэ и принц Иордании Фейсал аль-Хусейн, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:МОКВладимир Путин

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