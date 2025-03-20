Путин поздравил Ковентри с избранием главой Международного олимпийского комитета

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Кирсти Ковентри по случаю ее избрания на пост президента Международного олимпийского комитета. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В сообщении российского лидера подчеркивается, что результаты голосования на сессии МОК свидетельствуют о высоком авторитете Ковентри в международном спортивном сообществе, а также о признании ее личных достижений.