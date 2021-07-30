Рылов выиграл заплыв на 200 метров на спине
Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую награду Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров на спине.
Спортсмен в финале показал результат 1 минута 53,27 секунды, побив олимпийский рекорд американца Тайлера Клэри (1.53,41).
«Серебро» взял Райан Мерфи из США (отставание - 0,88 секунды). «Бронзу» завоевал британец Люк Гринбэнк (+1,45).
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm (https://nsn.fm/) и в Telegram-канале «Радиоточка НСН» (https://t.me/nsnfm).
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