Рылов выиграл заплыв на 200 метров на спине

Спортсмен в финале показал результат 1 минута 53,27 секунды, побив олимпийский рекорд американца Тайлера Клэри (1.53,41).

«Серебро» взял Райан Мерфи из США (отставание - 0,88 секунды). «Бронзу» завоевал британец Люк Гринбэнк (+1,45).

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm (https://nsn.fm/) и в Telegram-канале «Радиоточка НСН» (https://t.me/nsnfm).

