Колесников завоевал бронзовую медаль в заплыве на 100 метров вольным стилем
Российский пловец Климент Колесников стал бронзовым призером Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем.
Спортсмен в финале показал результат 47,44 секунды. Первым финишировал американец Калеб Дрессел (47,02), установив тем самым олимпийский рекорд. Серебряную награду завоевал австралиец Кайла Чалмерса (47,08).
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm (https://nsn.fm/) и в Telegram-канале «Радиоточка НСН» (https://t.me/nsnfm).
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