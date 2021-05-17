Русского дома на Олимпиаде в Токио не будет
Дома болельщиков олимпийской команды России (Русского дома) на Играх в Токио не будет. Об этом рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Он добавил, что, скорее всего, Дом болельщиков олимпийской команды России будет работать на зимних Играх 2022 года в Пекине. Хотя сейчас точно сказать об этом сложно, передает ТАСС. Поздняков выразил надежду, что пандемия этому не помешает и назвал Дом болельщиков важным элементом ОКР.
По его словам, в Пекине ожидается большое количество болельщиков, которые «должны будут иметь место для встречи со спортсменами, с журналистами».
Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа этого года, а зимняя Олимпиада в Пекине состоится 4-20 февраля 2022 года.
Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с НСН допустила, что под влиянием пандемии коронавируса Олимпиады в будущем будут проходить без зрителей на трибунах.
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