Русского дома на Олимпиаде в Токио не будет

Дома болельщиков олимпийской команды России (Русского дома) на Играх в Токио не будет. Об этом рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Он добавил, что, скорее всего, Дом болельщиков олимпийской команды России будет работать на зимних Играх 2022 года в Пекине. Хотя сейчас точно сказать об этом сложно, передает ТАСС. Поздняков выразил надежду, что пандемия этому не помешает и назвал Дом болельщиков важным элементом ОКР.