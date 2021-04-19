Журова допускает, что Олимпиады будут проходить без зрителей на трибунах

Международное спортивное движение серьёзно измениться и уже меняется под влиянием пандемии коронавируса, что приведёт к новым формам восприятия соревнований, в том числе, Олимпиад. Такие перспективы обозначила в пресс-центре НСН олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Сейчас трансляции уже совсем другие – со звуками, эффектом присутствия. Люди везде становятся более ленивыми, поэтому, возможно, мы полностью уйдём в телевизионный режим просмотра Олимпиады без посещения трибун. Билеты уже будут продаваться для просмотра онлайн трансляций. Организаторы сами будут снимать соревнования, и реализовывать на своих сайтах права на просмотр отдельным зрителям, а страны уже не могут выкупать телетрансляции. В новых реалиях спортсмены, возможно, привыкнут выступать без зрителей на трибунах в принципе. Для кого-то это будет даже удобнее», - отметила Журова.

Ранее в пресс-центре НСН она допустила, что США могут решиться на военную провокацию, чтобы испортить Китаю зимнюю Олимпиаду 2022 года по аналогии с событиями 2008 года. Тогда в день открытия летних олимпийских игр в Пекине Грузия начала агрессию против Южной Осетии.

