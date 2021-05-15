На Олимпийские игры в Токио отправятся 350 спортсменов из России

Вместе со спортсменами в Токио прибудут около 300 тренеров.

Как отметил Чернышенко, для России наиболее важно здоровье спортсменов, поэтому первостепенной задачей является предварительная вакцинация участников Игр от коронавирусной инфекции.

«До Олимпийских игр остается 70 дней. Минспорту, ФМБА России и регионам необходимо приложить все усилия для подготовки наших сборных команд на заключительном этапе», — добавил вице-премьер.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции Олимпиаду в Токио перенесли с 2020 года на 2021-й. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

