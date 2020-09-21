Люберецкий силач рассказал, как рвал грелки на мировой рекорд

«До этого никогда не фиксировалось такое количество грелок. Я специально сделал немного больше, чем коллеги в других странах, чтобы не возникло споров по материалам», - отметил он.

По его словам, российские грелки крепче аналогов в других странах, так как время разрыва у них намного больше.

Агаджанян заявил, что намерен зафиксировать свои достижения в Книге рекордов Гиннеса, однако нужно много и комплексно тренироваться.

