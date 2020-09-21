Люберецкий силач рассказал, как рвал грелки на мировой рекорд

Житель подмосковных Люберец Сергей Агаджанян установил российский и мировой рекорд, надув до разрыва 25 трехлитровых грелок за 12 минут 22 секунды, передает «Радио 1».

Ранее рекорд принадлежал экстремалу Владимиру Турчинскому. Агаджанян рассказал, что готовился побить рекорд около пяти лет.

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«До этого никогда не фиксировалось такое количество грелок. Я специально сделал немного больше, чем коллеги в других странах, чтобы не возникло споров по материалам», - отметил он.

По его словам, российские грелки крепче аналогов в других странах, так как время разрыва у них намного больше.

Агаджанян заявил, что намерен зафиксировать свои достижения в Книге рекордов Гиннеса, однако нужно много и комплексно тренироваться.

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ТЕГИ:ПодмосковьеРекорд
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