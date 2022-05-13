«Русский Халк» попробует установить новый рекорд 19 мая

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» попробует отбуксировать три вертолета одновременно без использования специальных приспособлений 19 мая на Летно-испытательном комплексе Казанского вертолетного завода.

Во время буксировки вертолетов «Русский Халк» попробует надуть до разрыва медицинскую грелку.

Кокляев и «Русский Халк» установили мировой рекорд в пресс-центре НСН

Общий вес вертолетов в сцепке, состоящей из двух «Ансатов» и одного Ми-8, превышает 14 тонн. Вертолеты будут выстроены параллельно друг другу "лицом" к спортсмену - по центру будет находиться легендарный Ми-8 весом около 8 тонн, а по краям конструкции - не менее легендарные отечественные «Ансат», которые загрузят таким образом, чтобы их вес был более 3 тонн.

Рекорд посвящается 77-й годовщине Великой Победы. Фиксировать рекорд будет президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

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ФОТО: vk.com/russianhulksergeyaghajanyan
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