«Русский Халк» попробует установить новый рекорд 19 мая

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» попробует отбуксировать три вертолета одновременно без использования специальных приспособлений 19 мая на Летно-испытательном комплексе Казанского вертолетного завода.

Во время буксировки вертолетов «Русский Халк» попробует надуть до разрыва медицинскую грелку.