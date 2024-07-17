«Русский Халк» назвал прорывом возврат флага бодибилдерам РФ на чемпионатах мира
Многие бодибилдеры России отказывались выступать под нейтральным флагом, отметил в эфире НСН Сергей Агаджанян.
Решение вернуть российским бодибилдерам право выступать на чемпионатах мира и Европы под национальными флагом и с гимном является позитивным сигналом, заявил рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» в разговоре с НСН.
Ранее исполком Международной федерации бодибилдинга (IFBB) принял решение вернуть российским и белорусским спортсменам право выступать на чемпионатах мира и Европы под национальными флагами и с гимнами. До июля 2024 года по решению исполкома IFBB спортсмены Федерации бодибилдинга России (ФББР) могли соревноваться под флагом и с гимном страны на всех международных соревнованиях, кроме чемпионатов мира и Европы, где они должны были выступать в нейтральном статусе.
«В той ситуации, которая сейчас есть с учетом спецоперации, это большой прорыв. Мы, силачи России, с надеждой смотрим на данную ситуацию. У нас есть также своя Международная федерация силового экстрима. Мы надеемся, что это поможет и нам наладить сотрудничество на международной арене. Наши ребята готовы выступать, готовы показывать, на что способны наши силачи. Это позитивный сигнал», - сказал Агаджанян.
Он рассказал, что многие бодибилдеры России отказывались выступать под нейтральным флагом.
«Из моих друзей бодибилдеров никто не готов был выступать под нейтральным флагом, потому что люди патриотически настроены. Выступать под нейтральным флагом нереально для настоящих спортсменов, которые представляют свою страну. Такой вид спорта, статусный, который показывает красоту и возможности человека, не может быть априори нейтральный», - добавил Агаджанян.
Спортсмен также выразил мнение, что независимая политика, которую проводит Россия, вызывает все больше симпатии «в разных уголках планеты».
«Россия проводит независимую политику, которая находит поддержку в различных уголках нашей планеты. Несмотря на попытку изолировать Россию, мы в большинстве, и в этой ситуации трудно пробовать использовать какие-то инструменты, которые были свойственны для международной политики раньше», - указал собеседник НСН.
С 16 по 20 декабря в Токио пройдет женский чемпионат мира по бодибилдингу. ФББР также формирует команду России, передает «Радиоточка НСН».
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