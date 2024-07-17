«Русский Халк» назвал прорывом возврат флага бодибилдерам РФ на чемпионатах мира

Решение вернуть российским бодибилдерам право выступать на чемпионатах мира и Европы под национальными флагом и с гимном является позитивным сигналом, заявил рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» в разговоре с НСН.

Ранее исполком Международной федерации бодибилдинга (IFBB) принял решение вернуть российским и белорусским спортсменам право выступать на чемпионатах мира и Европы под национальными флагами и с гимнами. До июля 2024 года по решению исполкома IFBB спортсмены Федерации бодибилдинга России (ФББР) могли соревноваться под флагом и с гимном страны на всех международных соревнованиях, кроме чемпионатов мира и Европы, где они должны были выступать в нейтральном статусе.