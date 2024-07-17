Международная федерация бодибилдинга разрешила россиянам выступать под флагом страны
Международная федерация бодибилдинга (IFBB) вернула спортсменам из России и Белоруссии право выступать под национальными флагами и с гимнами стран на первенствах мира и Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации бодибилдинга России (ФББР).
Ранее спортсмены объединения должны были выступать на этих чемпионатах в нейтральном статусе.
Как отметили в ФББР, 8 июля исполком IFBB абсолютным большинством голосов принял решение допускать российских и белорусских спортсменов в составах национальных команд на все международные соревнования.
«Президент ФББР Александр Вишневский обратился к президенту международной федерации Рафаэлю Сантохе с вопросом, подразумевает ли данная формулировка наличие на соревнованиях флага и гимна страны. Ответ был положительным», — подчеркнули в объединении.
Федерация сообщила, что формирует составы сборной РФ по бодибилдингу на мужской чемпионат мира, который состоится 23-27 сентября в Иране, и на женское первенство в Токио 16-20 декабря.
Между тем российским гребцам запретили выступать на первенстве мира в словацком Липтовски-Микулаше. Решение приняла мэрия города, при этом Словацкая федерация выступала за участие спортсменов из РФ в турнире, пишет RT.
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