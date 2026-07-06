Следующим шагом после хоккейного матча, организованного торгово-промышленными палатами США и РФ, должна стать организация матча хоккейных легенд двух стран. Об этом НСН рассказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

В олимпийском комплексе «Лужники» прошел товарищеский хоккейный матч между сборными России и США, сообщает «Чемпионат». Игра была организована торгово-промышленными палатами двух стран. Встреча завершилась со счетом 10:6 в пользу российской команды «Красная машина». В состав команды вошли как профессиональные хоккеисты из КХЛ и НХЛ, так и артисты (Игорь и Олег Бутманы, Ильдар Абдразаков), чиновники и руководители различных организаций. Ее капитаном стал Вячеслав Фетисов. Он раскрыл, благодаря кому эта спортивная встреча все же состоялась.

«Я думаю, это был такой первый шаг. Поблагодарили торгово-промышленные палаты двух стран, что это мероприятие состоялось. В организацию подключились Роман Ротенберг (вице-президент Федерации хоккея России. - Прим. НСН) со своей командой. Так что, да, у нас ощущение праздника. Пришли дети, внуки, семьи. Легенды не доехали, но бизнесмены и те, кто успел поиграть в разных лигах в свое время, были. Руководитель торговой промышленной палаты и люди из американского посольства были. В общем, это то, что все называют народной дипломатией. Ну и терминологию хоккейной дипломатии я уже давно использую. Я являюсь послом доброй воли Организации Объединенных Наций, и у нас есть проект «Последняя игра». Мы с ним уже 10 лет ездим по миру и внедряем эту дипломатию», - рассказал он.