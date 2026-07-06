Фетисов ждет матч легенд хоккея США и России
Вячеслав Фетисов заявил НСН, что результаты прошедшего хоккейного матча с США не так важны, как то, что это мероприятие положило начало более значимым совместным играм.
Следующим шагом после хоккейного матча, организованного торгово-промышленными палатами США и РФ, должна стать организация матча хоккейных легенд двух стран. Об этом НСН рассказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
В олимпийском комплексе «Лужники» прошел товарищеский хоккейный матч между сборными России и США, сообщает «Чемпионат». Игра была организована торгово-промышленными палатами двух стран. Встреча завершилась со счетом 10:6 в пользу российской команды «Красная машина». В состав команды вошли как профессиональные хоккеисты из КХЛ и НХЛ, так и артисты (Игорь и Олег Бутманы, Ильдар Абдразаков), чиновники и руководители различных организаций. Ее капитаном стал Вячеслав Фетисов. Он раскрыл, благодаря кому эта спортивная встреча все же состоялась.
«Я думаю, это был такой первый шаг. Поблагодарили торгово-промышленные палаты двух стран, что это мероприятие состоялось. В организацию подключились Роман Ротенберг (вице-президент Федерации хоккея России. - Прим. НСН) со своей командой. Так что, да, у нас ощущение праздника. Пришли дети, внуки, семьи. Легенды не доехали, но бизнесмены и те, кто успел поиграть в разных лигах в свое время, были. Руководитель торговой промышленной палаты и люди из американского посольства были. В общем, это то, что все называют народной дипломатией. Ну и терминологию хоккейной дипломатии я уже давно использую. Я являюсь послом доброй воли Организации Объединенных Наций, и у нас есть проект «Последняя игра». Мы с ним уже 10 лет ездим по миру и внедряем эту дипломатию», - рассказал он.
При этом Фетисов подчеркнул, что эта игра стала хорошим заделом для будущих совместных игр и даже раскрыл, о каких следующих спортивных мероприятиях он мечтает.
«Надеюсь, что будут следующие шаги в этом плане, может быть, и детские соревнования, потому что если дети будут дружить, то старшим ничего не останется, как следовать их примеру. Опять же, была такая семейная, домашняя атмосфера, там уже хоккейный результат был не так важен. Думаю, огромным шагом будет организация матчей легенд профессиональных лиг наших стран. Это будет иметь много смысла. Мы же играли вместе в одних командах, на одних фотографиях висим на всех стадионах Северной Америки, есть Кубок Стэнли с нашими именами. В общем, следующий шаг — это возможность провести матч легенд», - подытожил он.
Ранее Фетисов заявил НСН, что хоккеисту Александру Овечкину сначала нужно забить 11 голов, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки, а уже потом думать о тренерстве.
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