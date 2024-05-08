Гендиректор РУСАДА: WADA восстановит агентство в правах

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова выразила мнение, что агентство будет восстановлено в своих правах, об этом сообщает RT.

Логинова уточнила, что РУСАДА пока не готова к созданию своей антидопинговой лаборатории. Концепция есть, но для того, чтобы аккредитовать такую лабораторию, нужно восстановить права организации.

Она отметила, что со стороны WADA должны быть сделаны определённые шаги навстречу для восстановления прав агентства.