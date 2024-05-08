Гендиректор РУСАДА: WADA восстановит агентство в правах

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова выразила мнение, что агентство будет восстановлено в своих правах, об этом сообщает RT.

Логинова уточнила, что РУСАДА пока не готова к созданию своей антидопинговой лаборатории. Концепция есть, но для того, чтобы аккредитовать такую лабораторию, нужно восстановить права организации.

Она отметила, что со стороны WADA должны быть сделаны определённые шаги навстречу для восстановления прав агентства.

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В декабре 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и наложил четырехлетние санкции на российский спорт. Позднее, Спортивный арбитражный суд смягчил санкции WADA до двух лет, однако после 17 декабря 2022 РУСАДА не было автоматически восстановлено. Всемирное антидопинговое агентство обвиняло РУСАДА в несоответствии кодексу организации.

Ранее стало известно, что WADA не стало наказывать китайских пловцов за допинг на Олимпиаде в Токио. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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