РУСАДА ответило на обвинения в адрес пловца Рылова

Российский пловец Евгений Рылов был трижды протестирован в 2021 году, а также дополнительно тестировался международной федерацией. Об этом РИА Новости заявил исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Буханов отметил, что ответственность организации заканчивается при завершении отбора пробы, в дальнейшем ответственность ложится на спортсмена.

Рылов взял «золото» в заплыве на 200 метров на спине

Ранее американский пловец Райан Мерфи и представитель британской сборной Люк Гринбанк заподозрили российского спортсмена Евгений Рылова в употреблении допинга. Мерфи предположил, что участвует в нечистом заплыве. Он выразил сожаления, что российскую сборную допустили к Олимпиаде.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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