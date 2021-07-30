РУСАДА ответило на обвинения в адрес пловца Рылова

Российский пловец Евгений Рылов был трижды протестирован в 2021 году, а также дополнительно тестировался международной федерацией. Об этом РИА Новости заявил исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Буханов отметил, что ответственность организации заканчивается при завершении отбора пробы, в дальнейшем ответственность ложится на спортсмена.