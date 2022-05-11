«Спартак» сыграет с «Динамо» в финале Кубка РФ по футболу
11 мая 202221:52
ФК «Спартак» (Москва) стал вторым финалистом Кубка России по футболу, после того, как обыграл красноярский «Енисей» в полуфинале чемпионата.
Встреча команд завершилась со счетом 3:0. В команде бело-красных отличились Квинси Промес (21-я минута), Зелимхан Бакаев (57) и Александр Соболев (87).
Ранее «Динамо» обыграл в полуфинале «Аланию» (Владикавказ) со таким же счетом 3:0.
Финал чемпионата пройдет 29 мая в «Лужниках».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru