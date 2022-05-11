«Спартак» сыграет с «Динамо» в финале Кубка РФ по футболу

ФК «Спартак» (Москва) стал вторым финалистом Кубка России по футболу, после того, как обыграл красноярский «Енисей» в полуфинале чемпионата.

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Встреча команд завершилась со счетом 3:0. В команде бело-красных отличились Квинси Промес (21-я минута), Зелимхан Бакаев (57) и Александр Соболев (87).

Ранее «Динамо» обыграл в полуфинале «Аланию» (Владикавказ) со таким же счетом 3:0.

Финал чемпионата пройдет 29 мая в «Лужниках».

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