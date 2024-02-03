Руководитель Mercedes Вольф прокомментировал уход Хэмилтона в Ferrari
Уход 39-летнего английского гонщика Льюиса Хэмилтона в Ferrari не стал сюрпризом для руководителя Mercedes Тото Вольфа, сообщает The Race.
Вольф считает, что действия пилоты были продуманы.
«Происходящие события не стали для меня сюрпризом, возможно, лишь немного — из-за того, когда он сообщил об этом. Мы встретились за чашечкой кофе у меня дома в Оксфорде, и он сказал, что решил выступать за Ferrari в 2025 году», — цитирует Вольфа RT.
По словам главы Mercedes, Хэмилтон принял окончательное решение. Для этого он воспользовался одним из положений контакта.
О том, что Хэмилтон уходит из Mercedes, в Ferrari заявили 1 февраля. Гонщик планирует долгосрочное сотрудничество с итальянской компанией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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