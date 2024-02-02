СМИ: Гонщик Льюис Хэмилтон будет зарабатывать в Ferrari 50 миллионов евро в год

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон будет получать в Ferrari 50 миллионов евро в год, пишет RMC Sport.

По информации источника издания, по последнему контракту с Mercedes гонщик зарабатывал больше (около 60 миллионов евро в год).

Акции «Феррари» подскочили на 13% после сообщения о переходе Хэмилтона

В четверг, 1 февраля, пресс-служба «Феррари» объявила о подписании контракта с Хэмилтоном. Он начнет выступать за команду с 2025 года.

Акции итальянского производителя спортивных автомобилей «Феррари» на Нью-Йоркской фондовой бирже подскочили на 13% после сообщения о переходе в команду «Формулы-1» британца Льюиса Хэмилтона. Ценные бумаги автопроизводителя росли на 13,15% - до $391,42 за штуку, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
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