СМИ: Гонщик Льюис Хэмилтон будет зарабатывать в Ferrari 50 миллионов евро в год

В четверг, 1 февраля, пресс-служба «Феррари» объявила о подписании контракта с Хэмилтоном. Он начнет выступать за команду с 2025 года.

Акции итальянского производителя спортивных автомобилей «Феррари» на Нью-Йоркской фондовой бирже подскочили на 13% после сообщения о переходе в команду «Формулы-1» британца Льюиса Хэмилтона. Ценные бумаги автопроизводителя росли на 13,15% - до $391,42 за штуку, передает «Радиоточка НСН».

