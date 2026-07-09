Рудковская раскрыла, когда их с Плющенко сын поедет на Олимпиаду

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, оценила перспективы участия своего 13-летнего сына Александра в Олимпийских играх. Об этом она рассказала в интервью изданию Sport24.

По словам Рудковской, Азербайджан предоставил ее сыну возможность выйти на международную арену. Предстоящий сезон будет для фигуриста непростым, однако Евгений Плющенко уверен, что Олимпиада для Саши состоится в 2034 году и время на подготовку еще есть.