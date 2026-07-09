Рудковская раскрыла, когда их с Плющенко сын поедет на Олимпиаду

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, оценила перспективы участия своего 13-летнего сына Александра в Олимпийских играх. Об этом она рассказала в интервью изданию Sport24.

По словам Рудковской, Азербайджан предоставил ее сыну возможность выйти на международную арену. Предстоящий сезон будет для фигуриста непростым, однако Евгений Плющенко уверен, что Олимпиада для Саши состоится в 2034 году и время на подготовку еще есть.

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Продюсер добавила, что мальчик не читает комментарии в интернете и полностью сосредоточен на спорте. Он успешно учит тройной аксель, а также на собственные гонорары содержит футбольную команду и помогает малоимущим ребятам из их академии.

«Саша — русский мальчик и сам сказал, что будет представлять две страны. Он тренируется в России и прославляет российскую школу фигурного катания своего папы», – подчеркнула Рудковская.

В мае Александр Плющенко в мае на пять лет сменил спортивное гражданство с российского на азербайджанское, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ОлимпиадаФигурное КатаниеЕвгений Плющенко

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