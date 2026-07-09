Замгубернатора Курской области попал в ДТП с пятью пострадавшими
Пять человек, включая 15-летнюю девочку, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика. Об этом РИА Новости сообщили в правительстве региона.
Чепик попал в аварию с несколькими автомобилями во время рабочей поездки в Конышевский район. Сам чиновник в результате инцидента не пострадал.
В пресс-службе правительства области уточнили, что все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, где медики оказывают им необходимую помощь.
Чепик является не только первым заместитель губернатора Александра Хинштейна , но и стоит во главе регионального правительства. Именно он временно управлял областью, пока Хинштейн восстанавливался после собственной дорожной аварии, уточняет Ura.ru.
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