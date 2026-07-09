Замгубернатора Курской области попал в ДТП с пятью пострадавшими

Пять человек, включая 15-летнюю девочку, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика. Об этом РИА Новости сообщили в правительстве региона.

Чепик попал в аварию с несколькими автомобилями во время рабочей поездки в Конышевский район. Сам чиновник в результате инцидента не пострадал.