Названа категория россиян, которых мошенники атакуют повторно

Мошенники повторно связываются с людьми, которые уже становились жертвами финансового обмана, чтобы выманить у них дополнительные средства. Об этом доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, аферисты целенаправленно выбирают прошлых пострадавших, считая их психологически уязвимыми. Преступники используют детальную информацию о суммах и обстоятельствах первого обмана для создания убедительных сценариев, представляясь сотрудниками силовых структур или вымышленных фондов поддержки.