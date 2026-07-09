Названа категория россиян, которых мошенники атакуют повторно
Мошенники повторно связываются с людьми, которые уже становились жертвами финансового обмана, чтобы выманить у них дополнительные средства. Об этом доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, аферисты целенаправленно выбирают прошлых пострадавших, считая их психологически уязвимыми. Преступники используют детальную информацию о суммах и обстоятельствах первого обмана для создания убедительных сценариев, представляясь сотрудниками силовых структур или вымышленных фондов поддержки.
Злоумышленники сообщают жертвам о возможности получения значительной государственной выплаты и требуют скриншоты предыдущих переводов. Для оформления заявления они просят сообщить секретный код из СМС, который на самом деле открывает доступ к порталу «Госуслуги».
Щербаченко рекомендовал игнорировать любые звонки от неизвестных организаций, предлагающих компенсацию или возврат похищенных средств.
Между тем аферисты стали скрывать опасные фишинговые ссылки за кнопкой «Отписаться» в электронных письмах, сообщает Ura.ru.
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