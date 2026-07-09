«Это полная дезинформация, ничего подобного не происходит. Например, у нас дешевые блюда идут плохо, и на протяжении полугода мы запускаем более дорогие блюда. Это общая тенденция. Что касается среднего чека в московских ресторанах, он абсолютно точно вырос на 5-15%, в зависимости от того, насколько поднимали цены рестораторы. Люди не снижают стоимость своих покупок — они просто реже приходят в рестораны, при этом едят то, что хотят», — сказал Гончаров.

Собеседник НСН также отметил, что дефицит сотрудников в ресторанах закончился еще прошлым летом.

«Дефицит сотрудников закончился летом 2025 года. Рост зарплат сейчас идет гораздо более низкими темпами (в два-три раза), чем это было в 2023 и в 2024 году. Просто компании не могут позволить себе повышение зарплат, и в целом рынок сейчас очень консервативен. Возможно, это связано с активным закрытием ресторанов», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что российская отрасль общественного питания столкнулась с острой нехваткой персонала, из-за чего заведения готовы предлагать сотрудникам рекордные доходы и расширенный социальный пакет.

