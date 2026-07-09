«Я считаю, что рана должна затянуться... Сейчас в информационном пространстве очень много всего про СВО. Я посмотрел несколько хороших фильмов о спецоперации. Однако пока рана не затянулась, мне кажется, это преждевременно делать фильмы», — сказал собеседник НСН.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев, в свою очередь, отметил, что самые знаковые фильмы о Великой Отечественной войне были сняты через много лет после ее окончания.

«Все самые мощные фильмы про Великую Отечественную войну были сняты существенно позже ее окончания. Прошло время, пришло переосмысление», — отметил он.



Ранее народный артист России, актер Федор Добронравов рассказал НСН, что российским солдатам после возвращения с СВО нечего будет смотреть, так как в современном российском кино одни убийства и жестокость, а они и так насмотрелись этого на фронте, поэтому сейчас, по его словам, необходимо кино про свет и надежду.

