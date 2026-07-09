«Рана не затянулась»: Васясин заявил, что пока рано снимать фильмы про СВО
Алексей Васясин объяснил НСН, почему сегодня снимать фильмы про спецоперацию преждевременно.
В России уже вышло несколько достойных фильмов о специальной военной операции (СВО), однако стоит повременить со съемками новых подобных картин, заявил в пресс-центре НСН глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
«Я считаю, что рана должна затянуться... Сейчас в информационном пространстве очень много всего про СВО. Я посмотрел несколько хороших фильмов о спецоперации. Однако пока рана не затянулась, мне кажется, это преждевременно делать фильмы», — сказал собеседник НСН.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев, в свою очередь, отметил, что самые знаковые фильмы о Великой Отечественной войне были сняты через много лет после ее окончания.
«Все самые мощные фильмы про Великую Отечественную войну были сняты существенно позже ее окончания. Прошло время, пришло переосмысление», — отметил он.
Ранее народный артист России, актер Федор Добронравов рассказал НСН, что российским солдатам после возвращения с СВО нечего будет смотреть, так как в современном российском кино одни убийства и жестокость, а они и так насмотрелись этого на фронте, поэтому сейчас, по его словам, необходимо кино про свет и надежду.
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