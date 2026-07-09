В России оценили вклад Бонни Тайлер в мировую музыкальную индустрию
Песни британской певицы Бонни Тайлер, о смерти которой стало известно в четверг, 9 июля, останутся в истории мировой музыки и будут передаваться из поколения в поколение. Об этом музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, наличие двух мегахитов, узнаваемых с первых нот, уже делает карьеру артиста состоявшейся. Бабичев отметил, что композиции Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero обеспечили певице место в истории музыки, а ее творчество вызывает светлые чувства нежности, грусти и искренности.
Продюсер также напомнил, что легендарный хриплый голос артистки появился после удаления доброкачественной опухоли на связках. Врачи рекомендовали Тайлер соблюдать молчание в послеоперационный период, однако она воспротивилась советам и начала петь.
Именно этот период тишины, нарушенный вокальными упражнениями, сформировал тот самый фирменный голос, который стал визитной карточкой Бонни Тайлер. По мнению критика, такой уникальной артистки могло не существовать без этого медицинского случая.
Исполнительница скончалась на 76-м году жизни. Тайлер проходила лечение в больнице в Португалии по причине болезни, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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