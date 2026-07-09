В России оценили вклад Бонни Тайлер в мировую музыкальную индустрию

Песни британской певицы Бонни Тайлер, о смерти которой стало известно в четверг, 9 июля, останутся в истории мировой музыки и будут передаваться из поколения в поколение. Об этом музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, наличие двух мегахитов, узнаваемых с первых нот, уже делает карьеру артиста состоявшейся. Бабичев отметил, что композиции Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero обеспечили певице место в истории музыки, а ее творчество вызывает светлые чувства нежности, грусти и искренности.