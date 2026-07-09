Максимальная база: В России предрекли замедление роста онлайн-кинотеатров
Зритель сегодня хочет получить доступ к разнообразному контенту, но не всегда готов платить за это, сказал НСН Роман Исаев.
Сегодня пользователи чаще не стремятся иметь подписку на все возможные онлайн-кинотеатры, а отдают предпочтение одному стримингу, заявил в пресс-центре НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
«Замедление роста — факт. В прошлом году по сравнению с 2024‑м рост составил 30–40%. В первом полугодии текущего года рост продолжался, хотя и оказался ниже, чем в предыдущие годы, — и это вполне логично. Подписная база приближается к своему максимальному значению. Сейчас многие пользователи отказываются от нескольких подписок, отдавая предпочтение одной. Кроме того, на примере некоторых стримингов мы видим, что они предоставляют свою библиотеку за небольшую дополнительную плату другим платформам. В результате человек получает доступ к двум подпискам по цене примерно полутора. Такая практика становится всё более распространённой — и это подтверждает, что зритель хочет иметь доступ к большему объёму контента, но не готов платить за него как раньше. У меня складывается ощущение, что текущий год станет окончательным периодом стабилизации — он ознаменует завершение этапа взрывного роста стриминговых сервисов по ключевым показателям. В дальнейшем рост будет носить органический характер», — сказал он.
Как добавил собеседник НСН, на фоне исчезновения контента ряда зарубежных студий из стримингов пользователи вынуждены пользоваться пиратскими сервисами.
«С точки зрения библиотек, весь зарубежный студийный контент ушёл. Тот редкий иностранный контент, который появляется официально, конечно, присутствует в библиотеках, но его очень мало. Зритель вынужден искать эти фильмы на просторах пиратского интернета. Это вынужденная ситуация, обусловленная санкциями нашего времени», — подчеркнул он.
По данным исследовательской компании ICMR, в первом квартале 2026 года 56% горожан пользовались подписками на онлайн-кинотеатры, в том числе бесплатными и оформленными на пробный период, что стало рекордным показателем, напоминает «Радиоточка НСН».
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