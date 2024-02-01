Рудковская раскритиковала Тутберидзе из-за дела Валиевой

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе 31 января впервые прокомментировала решение по делу Камилы Валиевой. Она подчеркнула, что не сомневается в невиновности фигуристки, так как все ее спортсмены «чистые», иначе быть не может. Тутберидзе также упрекнула CAS в том, что суд не установил, как запрещенное вещество попало в организм Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву 29 января на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Сборная России по фигурному катанию лишена золота в командном турнире. Олимпийский комитет России (ОКР) сравнил дисквалификацию фигуристки с объявлением войны российскому спорту, передает «Радиоточка НСН».

