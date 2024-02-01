Рудковская раскритиковала Тутберидзе из-за дела Валиевой
Продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская в соцсетях раскритиковала комментарии тренера Этери Тутберидзе по делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой.
Она отметила, что тренер должна была взять всю вину на себя, а не давать «высокомерные комментарии» на этот счет, считая себя тоже жертвой обстоятельств. Все происходящее для самой Валиевой Рудковская назвала трагедией.
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе 31 января впервые прокомментировала решение по делу Камилы Валиевой. Она подчеркнула, что не сомневается в невиновности фигуристки, так как все ее спортсмены «чистые», иначе быть не может. Тутберидзе также упрекнула CAS в том, что суд не установил, как запрещенное вещество попало в организм Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву 29 января на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Сборная России по фигурному катанию лишена золота в командном турнире. Олимпийский комитет России (ОКР) сравнил дисквалификацию фигуристки с объявлением войны российскому спорту, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru