Рудковская раскритиковала Тутберидзе из-за дела Валиевой

Продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская в соцсетях раскритиковала комментарии тренера Этери Тутберидзе по делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой.

Она отметила, что тренер должна была взять всю вину на себя, а не давать «высокомерные комментарии» на этот счет, считая себя тоже жертвой обстоятельств. Все происходящее для самой Валиевой Рудковская назвала трагедией.

Тарасова посоветовала Тутберидзе взять вину на себя в ситуации с Валиевой

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе 31 января впервые прокомментировала решение по делу Камилы Валиевой. Она подчеркнула, что не сомневается в невиновности фигуристки, так как все ее спортсмены «чистые», иначе быть не может. Тутберидзе также упрекнула CAS в том, что суд не установил, как запрещенное вещество попало в организм Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву 29 января на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Сборная России по фигурному катанию лишена золота в командном турнире. Олимпийский комитет России (ОКР) сравнил дисквалификацию фигуристки с объявлением войны российскому спорту, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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