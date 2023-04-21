Рублёв вышел в полуфинал теннисного турнира в Баня-Луке
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира категории ATP 250, который проходит в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина).
В четвертьфинальном матче россиянин встречался с местным теннисистом Дамиром Джумхуром. В итоге Рублёв оказался сильнее боснийца, одержав победу со счетом 7:5, 6:3.
Соперником россиянина в полуфинале станет представитель Словакии Алек Молчан, который в четвертьфинале победил серба Ласло Джере.
Ранее россиянин Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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