Медведев проиграл Алькарасу в финале «Мастерса»
20 марта 202303:46
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Карлосу Алькарасу из Испании в финале турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.
В финале он уступил со счетом 6:3, 6:2. Счет в очном противостоянии спортсменов стал 1-1.
Испанский теннисист прервал 19-матчевую победную серию Медведева.
Ранее Медведев одержал победу над Фрэнсисом Тиафо из США в полуфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru