Медведев проиграл Алькарасу в финале «Мастерса»

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Карлосу Алькарасу из Испании в финале турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.

Даниил Медведев с победы стартовал на турнире в Дубае

В финале он уступил со счетом 6:3, 6:2. Счет в очном противостоянии спортсменов стал 1-1.

Испанский теннисист прервал 19-матчевую победную серию Медведева.

Ранее Медведев одержал победу над Фрэнсисом Тиафо из США в полуфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Большой Теннис

Горячие новости

Все новости

партнеры