Рублев вышел в третий круг турнира «Мастерс» в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в третий круг турнира «Мастерс» в Шанхае.

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Во втором круге россиянин обыграл француза Кентена Аоиса. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5.

В следующем круге Рублев выйдет на корт с победителем матча между представителем Тайваня Цзэн Чжуньсинем и французом Адрианом Маннарино.

Рублев является шестой ракеткой мира. На счету 25-летнего россиянина 14 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Накануне российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл представителя Германии Александра Зверева во втором круге «Мастерс» в Шанхае, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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