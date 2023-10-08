Рублев вышел в третий круг турнира «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Андрей Рублев пробился в третий круг турнира «Мастерс» в Шанхае.
Во втором круге россиянин обыграл француза Кентена Аоиса. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5.
В следующем круге Рублев выйдет на корт с победителем матча между представителем Тайваня Цзэн Чжуньсинем и французом Адрианом Маннарино.
Рублев является шестой ракеткой мира. На счету 25-летнего россиянина 14 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Накануне российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл представителя Германии Александра Зверева во втором круге «Мастерс» в Шанхае, передает «Радиоточка НСН».
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