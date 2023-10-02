Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Пекине
2 октября 202313:15
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира ATP-500, который проходит в столице Китая Пекине.
В четвертьфинале россиянин встречался с французом Уго Умбером и победил его со счётом 6:4, 3:6, 6:1. Матч продолжался два часа и шесть минут.
Соперником Медведева в полуфинале будет победитель пары Александр Зверев (Германия) – Николас Харри (Чили).
Ранее российский теннисист Карен Хачанов выиграл турнир категории ATP-250, который проходил китайском Чжухае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru