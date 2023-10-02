Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира ATP-500, который проходит в столице Китая Пекине.

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В четвертьфинале россиянин встречался с французом Уго Умбером и победил его со счётом 6:4, 3:6, 6:1. Матч продолжался два часа и шесть минут.

Соперником Медведева в полуфинале будет победитель пары Александр Зверев (Германия) – Николас Харри (Чили).

Ранее российский теннисист Карен Хачанов выиграл турнир категории ATP-250, который проходил китайском Чжухае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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