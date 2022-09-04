Рублев вышел в четвертый круг US Open

Теннисист из России Андрей Рублев вышел в четвертый круг US Open.

Российский теннисист Рублев вышел в третий круг US Open

Он обыграл Дениса Шапалова из Канады. Матч завершился со счетом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7). Встреча продолжалась четыре часа и шесть минут.

В следующем матче Рублеву предстоит сразиться с представителем Кэмероном Норри (Великобритания).

Кроме того, российский теннисист Карен Хачанов также вышел в четвертый круг теннисного турнира Большого шлема US Open.

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