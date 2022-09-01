Российский теннисист Рублев вышел в третий круг US Open
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг теннисного турнира Большого шлема US Open.
Во втором круге россиянин оказался сильнее Квон Сун У (Южная Корея). Игра закончилась со счетом 6:3, 6:0, 6:4.
В третьем круге Рублев встретится с победителем матча между Денисом Шаповаловым (Канада) и Роберто Карбальес-Баэной (Испания).
US Open проводится с 1881 года. Призовой фонд соревнования составляет $60 млн. Действующий победитель турнира - россиянин Даниил Медведев.
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