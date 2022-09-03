Россиянин Карен Хасанов вышел в четвертый круг US Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертый круг теннисного турнира Большого шлема US Open.

В третье кругу он оказался сильнее Джека Дрейпер (Великобритания). Счет игры составил 3:6, 6:4, 5:6.

В четвертом круге Хачанов встретится с победителем матча между Пабло Карреньо-Бустой (Испания) и Алексом Де Минуаром (Австралия).

US Open проводится с 1881 года. Призовой фонд соревнования составляет $60 млн. Действующий победитель турнира - россиянин Даниил Медведев.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:Теннис
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