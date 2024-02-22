Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Дохе
22 февраля 202401:02
Россиянин Андрей Рублев оказался сильнее француза Ришара Гаске в матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Дохе, сообщает «РЕН ТВ».
Победа позволила теннисисту выйти в четвертьфинал соревнования. Игра завершилась в пользу Рублева со счетом 6:3, 6:4. На корте теннисисты провели 57 минут.
В четвертьфинале россиянин встретится с представителем Чехии Якубом Меншиком.
Ранее Рублев проиграл в четвертьфинале теннисного турнира в Роттердаме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru