Даниил Медведев снялся с теннисного турнира в Дохе

По словам российского теннисиста, он ещё недостаточно восстановился после Открытого чемпионата Австралии.

«К сожалению, мне не удастся защитить свой титул в Дохе в этом году... Приношу извинения организаторам турнира, спонсорам мероприятия и болельщикам, которые всегда так хорошо относились ко мне, когда я был в Дохе», - написал Медведев.

Спортсмен добавил, что ему всегда нравится играть в столице Катара, и он с нетерпением ждёт «возможности вернуться в будущем».

Ранее Даниил Медведев отказался участвовать в турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

