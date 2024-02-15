Даниил Медведев снялся с теннисного турнира в Дохе
Третья ракетка мира Даниил Медведев в своих соцсетях заявил, что не сможет выступить на теннисном турнире ATP-250 в Дохе (Катар) в нынешнем сезоне.
По словам российского теннисиста, он ещё недостаточно восстановился после Открытого чемпионата Австралии.
«К сожалению, мне не удастся защитить свой титул в Дохе в этом году... Приношу извинения организаторам турнира, спонсорам мероприятия и болельщикам, которые всегда так хорошо относились ко мне, когда я был в Дохе», - написал Медведев.
Спортсмен добавил, что ему всегда нравится играть в столице Катара, и он с нетерпением ждёт «возможности вернуться в будущем».
Ранее Даниил Медведев отказался участвовать в турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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