Андрей Рублев проиграл в четвертьфинале теннисного турнира в Роттердаме
Россиянин Андрей Рублев уступил представителю Австралии Алексу де Минауру в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме.
Австралиец победил со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3. В полуфинальном матче он сразится с представителем Болгарии Григором Димитровым.
Рублев занимает пятое место в рейтинге АТР. Он выиграл 15 турниров под эгидой ассоциации.
В начале февраля Рублев выиграл выставочный турнир серии Ultimate Tennis Showdown в норвежском Осло. Россиянин получил максимально возможный приз в размере более $420 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
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