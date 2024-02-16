Андрей Рублев проиграл в четвертьфинале теннисного турнира в Роттердаме

Австралиец победил со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3. В полуфинальном матче он сразится с представителем Болгарии Григором Димитровым.

Рублев занимает пятое место в рейтинге АТР. Он выиграл 15 турниров под эгидой ассоциации.

В начале февраля Рублев выиграл выставочный турнир серии Ultimate Tennis Showdown в норвежском Осло. Россиянин получил максимально возможный приз в размере более $420 тысяч, передает «Радиоточка НСН».

