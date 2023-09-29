Рублев во время матча прокричал, что больше не хочет играть в теннис

Российский спортсмен и шестая ракетка мира Андрей Рублев во время матча на турнире категории ATP 500 в Пекине нецензурно прокричал, что больше не хочет играть в теннис.

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Рублев уступил в первом сете Кэмерону Норри из Великобритании, на что отреагировал крайне эмоционально. Во втором сете россиянину удалось взять убедительный реванш — 6:1.

Ранее первая ракетка России Дарья Касаткина и олимпийский чемпион Андрей Рублев допустили смену гражданства ради продолжения карьеры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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