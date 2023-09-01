Теннисист Медведев назвал тупыми мешавших ему болельщиков на US Open
Россиянин Даниил Медведев поругался с болельщиками, которые мешали ему во время матча с австралийцем Кристофером О'Коннеллом во втором круге Открытого чемпионата США по теннису.
В начале третьего сета болельщики поддерживали австралийского спортсмена, после судья попросил зрителей вести себя тише. Однако две болельщицы продолжили кричать перед подачей Медведева.
«Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?» — высказал Медведев.
Далее судья вновь сделал зрителям замечание, призвав соблюдать тишину.
Медведев выиграл встречу с О'Коннеллом со счетом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2, пишет RT. Россиянин вышел в третий круг чемпионата.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru