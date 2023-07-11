Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона

Россиянин Андрей Рублев уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале Уимблдонского турнира в Великобритании.

Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона-2023

Встреча прошла во вторник и завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3 в пользу Джоковича, посеянного на турнире под вторым номером. Россиянин получил седьмой номер.

В полуфинале серб сразится с представителем Италии Янником Синнером, который в матче четвертьфинала одолел российского теннисиста Романа Сафиуллина.

Ранее матче 1/8 финала россиянка Екатерина Александрова проиграла белоруске Арине Соболенко. Россиянки завершили выступление на турнире в одиночном разряде, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети
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