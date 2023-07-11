Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона
Россиянин Андрей Рублев уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале Уимблдонского турнира в Великобритании.
Встреча прошла во вторник и завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3 в пользу Джоковича, посеянного на турнире под вторым номером. Россиянин получил седьмой номер.
В полуфинале серб сразится с представителем Италии Янником Синнером, который в матче четвертьфинала одолел российского теннисиста Романа Сафиуллина.
Ранее матче 1/8 финала россиянка Екатерина Александрова проиграла белоруске Арине Соболенко. Россиянки завершили выступление на турнире в одиночном разряде, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона
- Сержант ВСУ попросил понижения в должности из-за некомпетентности начальства
- ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области
- Newsweek: без войск НАТО Украина потеряет Харьков и Одессу
- Россияне признались, что им не хватает суточных в командировках
- Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ВСУ находятся на грани капитуляции
- Госдеп исключил войну США с Россией при Байдене
- Кабмин выступил против длинных майских выходных
- Роман Сафиуллин не смог выйти в полуфинал Уимблдона
- В НАТО призвали все страны отказаться от поддержки России при проведении спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru