Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона

Встреча прошла во вторник и завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3 в пользу Джоковича, посеянного на турнире под вторым номером. Россиянин получил седьмой номер.

В полуфинале серб сразится с представителем Италии Янником Синнером, который в матче четвертьфинала одолел российского теннисиста Романа Сафиуллина.

Ранее матче 1/8 финала россиянка Екатерина Александрова проиграла белоруске Арине Соболенко. Россиянки завершили выступление на турнире в одиночном разряде, сообщает «Радиоточка НСН».

