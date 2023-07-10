Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона-2023

В четвёртом круге россиянка, занимающая в рейтинге WTA 22-е место, встречалась со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии, которая оказалась сильнее - 4:6, 0:6.

После вылета Александровой россиянок в одиночном разряде Уимблдона-2023 не осталось.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2023 года, уступив 18-й ракетке мира Мэдисон Кис из США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».