Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона-2023
Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла матч 1/8 финала Уимблдонского турнира 2023 года.
В четвёртом круге россиянка, занимающая в рейтинге WTA 22-е место, встречалась со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии, которая оказалась сильнее - 4:6, 0:6.
После вылета Александровой россиянок в одиночном разряде Уимблдона-2023 не осталось.
Ранее российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2023 года, уступив 18-й ракетке мира Мэдисон Кис из США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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