Рублев проиграл 173-й ракетке мира Нисиоке на турнире ATP в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл японцу Йосихито Нисиоке во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс».

Соревнования проходят в Шанхае. Россиянин уступил сопернику со счетом 2:6, 6:1, 6:4. В следующем круге Нисиока встретится с представителем Испании Хауме Мунаром.

Андрей Рублев занимает 14-ю строчку рейтинга ATP, Йосихито Нисиока расположился на 173-м месте.

Ранее Рублев и его соотечественник Карен Хачанов проиграли в финале турнира ассоциации в парном разряде в Пекине.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортсменыТеннис

Горячие новости

Все новости

партнеры