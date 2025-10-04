В Башкирии три человека погибли в ДТП с лошадью
Автомобиль «Лада Приора» столкнулся с лошадью в Башкирии, погибли три человека. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.
Авария произошла ночью в субботу на 3-м километре трассы Елбулак-Матвеевка-Бижбуляк. Предварительно, 24-летний водитель легковушки совершил наезд на лошадь. Автомобилист не справился с управлением и вылетел в кювет, машина перевернулась и опрокинулась.
«В результате аварии погибли водитель и два его пассажира - 17-летние девушка и юноша», - указали в прокуратуре.
Ранее в Тольятти автомобиль Infiniti врезался в дорожное ограждение и загорелся, погибли три человека.
