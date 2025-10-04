Путин поздравил Космические войска РФ с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником командиров, личный состав, ветеранов Космических войск РФ. Об этом сообщили в Кремле.

Как отметил глава государства, войска хранят и развивают традиции своих предшественников.

«Среди ваших ключевых задач – управление спутниковыми группировками военного и двойного назначения, выявление угроз России в космосе и из космоса, а при необходимости – их эффективное отражение», - говорится в телеграмме Путина.

Президент выразил уверенность, что этот род войск продолжит защищать стратегические интересы России, вносить значимый вклад в реализацию космической программы и обеспечение обороноспособности страны.

Ранее Владимир Путин поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР.

