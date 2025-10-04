Главой правящей партии Японии стала Санаэ Такаити
Бывшего министра экономической безопасности Японии Санаэ Такаити избрали новым председателем правящей в стране Либерально-демократической партии.
Согласно результатам второго тура голосования в объединении, Такаити получила 185 из 341 голосов. За ее соперника, сына экс-премьера Синдзиро Коидзуми, было отдано 156 голосов.
Вероятно, Такаити станет новым премьер-министром Японии после скорой отставки нынешнего премьера Сигэру Исибы. Политик будет первой женщиной-главой правительства в истории Японии.
Исиба занимал пост премьер-министра с октября 2024 года. Глава кабмина решил уйти в отставку в сентябре 2025-го.
