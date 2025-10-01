Россияне Рублев и Хачанов проиграли в финале турнира в Пекине в парном разряде
Российские спортсмены Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли одержать победу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в парном разряде. Соревнования проходили в Пекине.
Теннисисты из РФ проиграли представителям Финляндии и Великобритании Харри Хелиоваара и Генри Паттену со счетом 4:6, 6:3, 10:8.
Хачанов и Рублев вышли в финал турнира ATP в парном разряде в пятый раз. Спортсменам удалось завоевать совместно лишь один титул, в 2023 году они выиграли соревнования в Мадриде.
Ранее россиянин Даниил Медведев не смог выйти в финал проходящего в Пекине турнира ATP-500 из-за проблем со здоровьем.
