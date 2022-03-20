Рублев не вышел в полуфиинал турнира в Индиан-Уэллсе
20 марта 202206:22
Россиянин Андрей Рублев проиграл американцу Тэйлору Фрицу в 1/2 финала BNP Paribas Open, сообщает «Коммерсант».
Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:4. В финале американец встретится с победителем встречи между испанцами Рафаэлем Надалем и Карлосом Алькарасом.
Напомним, в конце февраля российский теннисист Даниил Медведев официально возглавил рейтинг Association of Tennis Professionals. Медведев впервые в своей карьере занимает первое место рейтинга АТП.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru