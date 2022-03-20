Рублев не вышел в полуфиинал турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянин Андрей Рублев проиграл американцу Тэйлору Фрицу в 1/2 финала BNP Paribas Open, сообщает «Коммерсант».

Сборную России по теннису отстранили от участия в Кубке Дэвиса

Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:4. В финале американец встретится с победителем встречи между испанцами Рафаэлем Надалем и Карлосом Алькарасом.

Напомним, в конце февраля российский теннисист Даниил Медведев официально возглавил рейтинг Association of Tennis Professionals. Медведев впервые в своей карьере занимает первое место рейтинга АТП.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: instagram.com/andreyrublev
ТЕГИ:Большой Теннис
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры