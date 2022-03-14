Сборную России по теннису отстранили от участия в Кубке Дэвиса
Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что мужская сборная России по теннису не будет допущена к участию в Кубке Дэвиса 2022 года, сообщает пресс-служба организации.
В сообщении говорится, что женская теннисная сборная России отстранена от участия в Кубке Билли Джин Кинг. Вместо российских теннисистов и теннисисток в данных турнирах выступят сборная Сербии и сборная Австралии, соответственно.
В ITF добавили, что от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг отстранены также теннисисты из Белоруссии.
Мужская сборная России по теннису является действующим обладателем Кубка Дэвиса, женская - Кубка Билли Джин Кинг, сообщает RT.
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