Сборную России по теннису отстранили от участия в Кубке Дэвиса

Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что мужская сборная России по теннису не будет допущена к участию в Кубке Дэвиса 2022 года, сообщает пресс-служба организации.

Международная федерация тенниса приостановила членство федерации тенниса РФ

В сообщении говорится, что женская теннисная сборная России отстранена от участия в Кубке Билли Джин Кинг. Вместо российских теннисистов и теннисисток в данных турнирах выступят сборная Сербии и сборная Австралии, соответственно.

В ITF добавили, что от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг отстранены также теннисисты из Белоруссии.

Мужская сборная России по теннису является действующим обладателем Кубка Дэвиса, женская - Кубка Билли Джин Кинг, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтстранениеСборная РоссииТеннисБольшой Теннис
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры