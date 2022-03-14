Сборную России по теннису отстранили от участия в Кубке Дэвиса

В сообщении говорится, что женская теннисная сборная России отстранена от участия в Кубке Билли Джин Кинг. Вместо российских теннисистов и теннисисток в данных турнирах выступят сборная Сербии и сборная Австралии, соответственно.

В ITF добавили, что от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг отстранены также теннисисты из Белоруссии.

Мужская сборная России по теннису является действующим обладателем Кубка Дэвиса, женская - Кубка Билли Джин Кинг, сообщает RT.

