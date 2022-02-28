Теннисист Медведев официально стал первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев официально возглавил рейтинг Association of Tennis Professionals. Обновленный вариант рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов опубликован на сайте организации.

Формально Медведев обошел лидировавшего долгое время серба Новака Джоковича еще на минувшей неделе, когда тот утратил часть рейтинговых очков после вылета из турнира в Дубае. В свою очередь, российский теннисист на соревнованиях в Акапулько дошел до стадии полуфинала, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

Медведев впервые в своей карьере занимает первое место рейтинга АТП. Джокович сейчас опустился на второе место, представитель Германии Александр Зверев идёт третьим. На четвертое с пятого поднялся Надаль, о поменялся местами с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

Россиянин Андрей Рублев вышел на шестое место поле побед во втором подряд турнире.

