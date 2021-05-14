РПЛ назвала лучший гол десятилетия

Российская премьер-лига (РПЛ) подвела итоги голосования за лучший гол десятилетия. В пресс-службе РПЛ отметили, что лучшим был признан мяч бразильского экс-форварда «Спартака» Луиса Адриано в ворота питерского «Зенита» в матче 18-го тура сезона-2017/18.

На втором месте – мяч экс-футболиста «Терека» Мартина Йиранека в ворота «Кубани» в матче 10-го тура сезона-2012/13. На третьей строчке по итогам голосования – гол экс-хавбека «Спартака» Ивелина Попова, который он забил «Зениту» в матче 10-го тура сезона-2015/16.

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А ранее на этой неделе главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал расширенный состав команды на чемпионат Европы. В нем нет Федора Смолова и Маринато Гильерме.

Бывший игрок сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" понадеялся, что Смолова включат в окончательный список игроков.

«Есть же еще резервный список, поэтому Смолов может оказаться в нем. Если называть трех лучших футболистов, ясно, что Дзюба – это основной, Соболев на подмену, Заболотный вряд ли нужен с такими же параметрами, поэтому Смолов будет, думаю», - заявил Мостовой.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ГолосованиеСпортФутбол
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