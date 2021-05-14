РПЛ назвала лучший гол десятилетия

А ранее на этой неделе главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал расширенный состав команды на чемпионат Европы. В нем нет Федора Смолова и Маринато Гильерме.

Бывший игрок сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" понадеялся, что Смолова включат в окончательный список игроков.

«Есть же еще резервный список, поэтому Смолов может оказаться в нем. Если называть трех лучших футболистов, ясно, что Дзюба – это основной, Соболев на подмену, Заболотный вряд ли нужен с такими же параметрами, поэтому Смолов будет, думаю», - заявил Мостовой.

